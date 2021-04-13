В Калуге спортивная школа «Темп» отметила 60-летие

Калужская спортивная школа олимпийского резерва «Темп» отпраздновала на днях 60-летний юбилей.

Ее спортсмены прославляли нашу область на соревнованиях по легкой атлетике самого высокого уровня. Так, калужанка Юлия Табакова завоевала серебряную медаль Олимпиады в 2004 году. Также пришел на празднование участник Игр 1992 года Вадим Иванов, который специализировался в прыжках в длину.

В ходе чествования были отмечены лучшие спортсмены школы, среди которых есть чемпионы России и призеры Олимпийских игр. Также заслуженные награды получили тренеры и работники «Темпа».