Калужские боксеры выиграли три медали чемпионата ЦФО

В городе Щекино Тульской области прошел чемпионат Центрального федерального округа по боксу.

Сборная Калужской области выиграла золотую, серебряную и бронзовую медали турнира.

Лучшим в весовой категории до 64 килограммов стал уроженец Забайкальского края, выступающий за обнинскую спортивную школу олимпийского резерва «Квант», Ренат Хузахметов.

Серебряную медаль в весовой категории до 60 килограммов завоевал кондровский боксер Егор Путий. К сожалению, спортсмен из Калужской области получил травму и не смог продолжить борьбу в финале чемпионата ЦФО.

Бронзовую медаль в весовой категории до 75 килограммов выиграл многократный чемпион нашей области Денис Погодин.

Боксеры выступят на чемпионате России, который пройдет в конце апреля 2021 года.