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Калужские боксеры выиграли три медали чемпионата ЦФО
В городе Щекино Тульской области прошел чемпионат Центрального федерального округа по боксу.
Сборная Калужской области выиграла золотую, серебряную и бронзовую медали турнира.
Лучшим в весовой категории до 64 килограммов стал уроженец Забайкальского края, выступающий за обнинскую спортивную школу олимпийского резерва «Квант», Ренат Хузахметов.
Серебряную медаль в весовой категории до 60 килограммов завоевал кондровский боксер Егор Путий. К сожалению, спортсмен из Калужской области получил травму и не смог продолжить борьбу в финале чемпионата ЦФО.
Бронзовую медаль в весовой категории до 75 килограммов выиграл многократный чемпион нашей области Денис Погодин.
Боксеры выступят на чемпионате России, который пройдет в конце апреля 2021 года.
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