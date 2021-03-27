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Сборная Калужской области выиграла 4 медали первенства России по ушу
Первенство страны по ушу прошло в Москве. Сборная Калужской области завоевала 4 награды в дисциплине «Саньда».
Золотые медали выиграли воспитанница спортивной школы «Лидер» тарусянка Олеся Лохова и Евгения Кирилкина из калужского подросткового клуба «Бригантина».
Второе место заняла еще одна спортсменка из Таруса Диана Лобова. Бронзовую медаль также выиграла Виктория Черноусова из «Бригантины».
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