Сборная Калужской области выиграла 4 медали первенства России по ушу

Первенство страны по ушу прошло в Москве. Сборная Калужской области завоевала 4 награды в дисциплине «Саньда».

Золотые медали выиграли воспитанница спортивной школы «Лидер» тарусянка Олеся Лохова и Евгения Кирилкина из калужского подросткового клуба «Бригантина».

Второе место заняла еще одна спортсменка из Таруса Диана Лобова. Бронзовую медаль также выиграла Виктория Черноусова из «Бригантины».