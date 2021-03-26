Кондровская футболистка выиграла первенство России

Завершилось первенство страны по мини-футболу среди девушек до 16 лет. В финальном матче команда «Аврора» из Санкт-Петербурга одолела землячек из клуба «Лидер».

В составе «Авроры» победительницей первенства России по мини-футболу среди девушек стала уроженка города Кондрово Калужской области Ксения Месяцева. 14-летняя спортсменка провела 9 матчей и отметилась 11 забитыми голами.

Ксения Месяцева – воспитанница тренера Константина Короткова. Училась и выступала за кондровскую среднюю образовательную школу №3 и спортивную школу Дзержинского района. В сентябре 2020 года Ксения переехала в Санкт-Петербург и с этого момента выступает за команду спортивной школы олимпийского резерва №2 «Аврора».

- Зимой 2019 года мы были на турнире в Санкт-Петербурге. Хозяева соревнований очень высоко оценили уровень наших девочек. А за Ксюшей потом полгода просто охотились, самоизоляция даже не помешала, - вспоминает тренер кондровской команды Константин Коротков. - А летом 2020 года мы Ксению возили на просмотр в Санкт-Петербург, ее сразу взяли.