Калужская область выиграла «золото» на этапе Кубка России по горнолыжному спорту

Также в Южно-Сахалинске проходит юниорское первенство страны. В слаломе калужанин Артем Жоголев занял 8 место, а Устинья Куропаткина показала 14-й результат.

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