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Калужская область выиграла «золото» на этапе Кубка России по горнолыжному спорту
В Южно-Сахалинске завершился 13-й этап национального Кубка.
В слаломе отличился член сборной Калужской области Александр Андриенко. Уроженец Кемеровской области завоевал золотую медаль.
Также в Южно-Сахалинске проходит юниорское первенство страны. В слаломе калужанин Артем Жоголев занял 8 место, а Устинья Куропаткина показала 14-й результат.
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