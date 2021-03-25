«Калуга» проиграла «Строгино»

Футбольный клуб «Калуга» в четверг, 25 марта, провел заключительный товарищеский матч перед возобновлением сезона в первенстве ПФЛ. Наша команда сыграла в Москве против столичного «Строгино».

Встреча удачно началась для калужан. Уже на 4 минуте капитан «космонавтов» Юрий Дубровин открыл счет в матче. Но за последующие 30 минут хозяева поля перевернули ход поединка. В ворота калужан влетели три безответных мяча.

После перерыва подопечные Константина Дзуцева смогли сократить отставание в счете. На 65 минуте гол забил молодой игрок «Калуги» Нарек Манукян. Но большего сделать наши футболисты не смогли.

2:3 – поражение «Калуги» в гостевом матче со «Строгино».

1 апреля наша команда сыграет в гостях в Рязани. Игра пройдет без зрителей из-за обледенения трибун местного стадиона. Первый матч на домашней арене калужане проведут только 18 апреля.

«Калуга» после 15 туров идет на 10 месте. В турнире принимают участие 16 команд.