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Калужские каратисты выиграли две медали в Смоленске

Николай Егоров , Фото: СШОР «Вымпел».
Опубликовано: 24.03.2021 14:33 0 324
Калужские каратисты выиграли две медали в Смоленске

Во дворце спорта «Юбилейный» в городе Смоленск завершилось первенство Центрального федерального округа среди юношей и девушек, юниоров и юниорок по каратэ. Около 600 спортсменов боролись за путевки на первенство России, которое состоится 15-18 апреля в Омске.

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Калужанка Полина Вятская заняла третье место среди юниорок 18-20 лет в весовой категории до 61 килограмма.

Еще одну медаль для Калужской области в рамках открытого первенства Смоленской области принес Иван Галаганов. Он завоевал бронзовую награду в соревнованиях среди юношей 10-11 лет в весовой категории до 42 килограммов.

Оба спортсмена тренируются в калужской школе олимпийского резерва под руководством Натальи Конопельчевой.

Николай Егоров , Фото: СШОР «Вымпел».
Опубликовано: 24.03.2021 14:33 0 324
Тэги: спорт каратэ
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