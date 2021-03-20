Калужанин выиграл «серебро» Всероссийских сельских игр

В Перми завершились десятые по счету Всероссийские зимние сельские спортивные игры. Более 700 участников из 44 регионов страны разыграли награды в 7 видах спорта.

Член сборной Калужской̆ области Евгений Конопелько занял второе место. Спортсмен из деревни Кудрино Мещовского района стал серебряным призером в троеборье среди механизаторов. Соревнования включали себя три вида состязаний: лыжные гонки, вождение трактора и гиревой спорт.

В итоговом протоколе сборная Калужская область заняла 33 место среди 44 команд. В своей группе, где соревновались шесть регионов, наши спортсмены заняли пятое место.