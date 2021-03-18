Калужский судья в матче ЦСКА – «Зенит» назначил два пенальти и удалил игрока москвичей

Обзор матча ЦСКА - «Зенит» 17 марта 2021 года.

В среду, 17 марта, прошел центральный матч 23 тура российской Премьер-лиги. В Москве столичный ЦСКА принимал питерский «Зенит». Эту игру обслуживал судья из Калуги Евгений Кукуляк.

33-летний арбитр принял участие в важнейших эпизодах важнейшего поединка. Кукуляк на 41 минуте правильно назначил пенальти в ворота ЦСКА. Артем Дзюба не реализовал удар с «точки». Но Игорь Акинфеев, который и до этого момента имел немало претензий к судье, после отбитого пенальти наговорил Кукуляку на желтую карточку. Вратарю сборной России показалось, что арбитры рассматривают возможность повторения 11-метрового удара.

На 51 минуте после вмешательства видеоассистентов калужанин удалил полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова. Игрок столичной команды с таким решением даже не спорил.

Второй пенальти в матче судья назначил на 90 минуте. С фолом в штрафной «Зенита» также никто не спорил.

В эфире федерального канала «Матч ТВ» эксперты положительно оценили работу Евгения Кукуляка и выразили мнения, что молодой судья справился с работой в своем первом матче на таком высоком уровне.