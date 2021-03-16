Федерация волейбола Калужской области начала серию мастер-классов

Первыми возможность улучшить свое мастерство получили волейболисты из Юхнова. В местном спортивном комплексе «Олимп» прошел мастер-класс, который организовала Калужская региональная федерация волейбола.

Юхновские спортсмены посмотрели на упражнения в исполнении воспитанниц обнинской школы олимпийского резерва Александра Савина. По словам министра спорта Калужской области Олега Сердюкова, этот мастер-класс стал первым на пути создания системы подготовки спортивного резерва в нашем регионе. Планируется внедрить во всех муниципальных профильных школах единую методику отбора и подготовки юных волейболистов. Такая же работа будет организована и в других базовых олимпийских видах спорта.

Министр спорта Олег Сердюков посетил спортивный комплекс "Олимп" в Юхнове

- Волейбольный клуб «Обнинск» - локомотив в областном спорте. Помимо двух взрослых команд в наукограде существует школа олимпийского резерва Александра Савина. Там воспитано немало профессиональных спортсменов, участников и победителей чемпионатов и первенств мира, юношеских Олимпийских игр. – рассказал председатель федерации волейбола Калужской области Василий Ярзуткин. – Такой успешный опыт надо тиражировать на территории всего региона. Будем проводить мастер-классы в муниципалитетах, обучать тренеров. Чтобы у детей со всей области была возможность реализовать свой талант. А профессиональные команды клуба «Обнинск» получали пополнение из региональных школ и радовали своей игрой калужских болельщиков.