«Новосибирск» разгромил «Калугу»

Клубы Профессиональной футбольной лиги продолжают подготовку к весенней части сезона. Команда «Калуга» проводит второй южный тренировочный сбор в городе Крымск.

В пятницу, 5 марта, наша команда сыграла контрольный матч с клубом «Новосибирск». Калужане отметились в этом поединке только одним забитым мячом. Гол на счету Николая Суханова. А вот «Новосибирск» четыре раза огорчил голкипера нашей команды. 1:4 – «Калуга» уступает в контрольном матче в Крымске.

Фото: пресс-служба ФК «Новосибирск»