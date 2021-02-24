Калужанин забил первый гол за сборную России по футболу

Тимур Ким - крайний справа.

В среду, 24 февраля, юношеская сборная России игроков 2005 года рождения провела второй контрольный матч в Турции. Соперниками наших футболистов стали ровесники из Северной Македонии.

Сборная России отпраздновала убедительную победу со счетом 4:0. Начало разгрому северомакедонцев положил калужанин Тимур Ким. 15-летний воспитанник спортивной школы «Калуга» и тренера Игоря Рукавишникова отличился уже на 30 минуте.

Нападающий, ныне выступающий за академию московского «Спартака», отметился голом в своем втором матче в футболке сборной России.