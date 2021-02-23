Обнинские волейболистки выиграли Молодежный Кубок России

В первом наукограде проходит Молодежный Кубок страны по пляжному волейболу. Во вторник, 23 февраля, завершились соревнования среди юношей и девушек 2004-2006 годов рождения.

В турнире участвовали более 40 самых перспективных пар российского пляжного волейбола. У девушек победу праздновали воспитанницы обнинской спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина Елизавета Губина и Екатерина Шевцова. Подопечные Дмитрия Федотова в финале в двух сетах переиграли пару ВК «Динамо-Водный Стадион» из Москвы Плотникова/Белоусова.

У юношей ВК «Обнинск» остановился в шаге от медалей. Степан Филатов и Дмитрий Цветков уступили в матче за третье место волейболистам из Краснодарского края.