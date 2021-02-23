Обнинские волейболистки выиграли «серебро» в Туле

В городе оружейников прошли всероссийские соревнования по волейболу среди девушек 2008-2009 годов рождения. В турнире принимали участие шесть команд из Тульской, Калужской, Рязанской и Московской областей.

Воспитанницы обнинской спортивной школы олимпийского резерва по волейболу Александра Савина заняли второе место и выиграли серебряные медали всероссийских соревнований в Туле.