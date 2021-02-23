€ 80.12 0.42
Обнинские волейболистки выиграли «серебро» в Туле
В городе оружейников прошли всероссийские соревнования по волейболу среди девушек 2008-2009 годов рождения. В турнире принимали участие шесть команд из Тульской, Калужской, Рязанской и Московской областей.
Воспитанницы обнинской спортивной школы олимпийского резерва по волейболу Александра Савина заняли второе место и выиграли серебряные медали всероссийских соревнований в Туле.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!