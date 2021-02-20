Калужанин Тимур Ким вызван в сборную России по футболу

Четвертый калужанин будет выступать за юношескую национальную команду по футболу. Нападающий московского «Спартака» Тимур КИМ получил вызов в сборную игроков 2005 года рождения. Российские юноши будут трудиться в Турции с 20 по 27 февраля и проведут два контрольных поединка — со сборными Северной Македонии и Турции.

Тимур Ким является воспитанников спортивной школы по футболу «Калуга» и тренера Игоря Рукавишникова.

Как мы уже сообщали ранее, еще трое калужан получили вызовы в национальные сборные.