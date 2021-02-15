Калужская лыжница выступила на первенстве мира в Финляндии

В Финляндии в городе Вуокатти завершилось первенство мира по лыжным гонкам сразу в двух возрастных категориях – до 20 и 23 лет.

В составе сборной России выступила Майя Якунина из Калуги. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Орленок» пробежала только одну дистанцию - в гонке на 10 километров свободным стилем она показала 23 результат.

Всего сборная России на первенстве мира по лыжным гонкам в Финляндии завоевала три золотых, пять серебряных и две бронзовых медали. Это позволило нашей команде финишировать второй в медальном зачете, уступив только норвежцам.