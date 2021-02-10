Калужанка впервые выступила на всероссийских соревнованиях по шорт-треку

В Казани прошла Спартакиада специальной олимпиады по зимним видам спорта. Впервые в истории участница из Калужской области участвовала в соревнованиях по шорт-треку.

Воспитанница региональной школы олимпийского резерва «Труд» Светлана Соколова заняла итоговое пятое место.

Турнир являлся отборочным на Всемирные игры специальной олимпиады по зимним видам спорта 2022 года.