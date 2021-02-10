€ 80.12 0.42
Калужанка впервые выступила на всероссийских соревнованиях по шорт-треку
В Казани прошла Спартакиада специальной олимпиады по зимним видам спорта. Впервые в истории участница из Калужской области участвовала в соревнованиях по шорт-треку.
Воспитанница региональной школы олимпийского резерва «Труд» Светлана Соколова заняла итоговое пятое место.
Турнир являлся отборочным на Всемирные игры специальной олимпиады по зимним видам спорта 2022 года.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!