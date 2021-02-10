«Калуга» подписала контракт с лучшим бомбардиром

Футбольный клуб «Калуга» пополнил нападающий. Артем Яркин, который находился осенью в нашей команде в аренде, подписал полноценный контракт. В 11 матчах за «Калугу» форвард забил 7 мячей, 2 из них с пенальти.

Последним клубом Артема Яркина была команда «Иртыш» из Омска, выступающая в Футбольной национальной лиге.

«Калуга» после первого круга идет на 10 месте из 16 клубов в Третьей зоне первенства Профессиональной футбольной лиги. От лидирующей тройки наша команда отстает на 9 очков.

Ближайшая официальная игра «Калуги» состоится 1 апреля в Рязани.