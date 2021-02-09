Обнинская лыжница выиграла «серебро» этапа Кубка Восточной Европы

В Красногорске прошел этап Континентального Кубка Восточной Европы ФИС. Спортсмены соревновались в спринте и индивидуальной гонке. На старт вышли участники из России и Беларуси.

В женской индивидуальной гонке на 10 километров классическим стилем уроженка Обнинска Дарья Сторожилова показала четвертый результат. Нашей лыжнице не хватило менее 2 секунд до «бронзы».

И все же свою медаль Сторожилова в Московской области завоевала. В спринте свободным стиле Дарья финишировала второй и выиграла «серебро» этапа Кубка Восточной Европы.