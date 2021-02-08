$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Спорт
COVID-19 Спортсекции Районы, кварталы Глас народа

Почетному гражданину Калуги, старейшему гроссмейстеру мира Юрию Авербаху исполнилось 99 лет

Дмитрий Ивьев , Фото: федерация шахмат России.
Опубликовано: 08.02.2021 11:48 2 515
Почетному гражданину Калуги, старейшему гроссмейстеру мира Юрию Авербаху исполнилось 99 лет

В понедельник, 8 февраля, исполнилось 99 лет старейшему шахматному гроссмейстеру мира, международному арбитру, шахматному историку, автору множества книг, почетному гражданину Калуги Юрию Львовичу АВЕРБАХУ.

Он родился в 1922 году в семье лесничего из Калуги. Именно отец научил играть его в шахматы.

Авербах впервые громко заявил о себе еще в 1938 году, когда выиграл Всесоюзный турнир школьников. А серьезные успехи пришли к нему после войны. В 1949 и 1950 годах Авербах становится чемпионом Москвы, а в 1954 году – чемпионом СССР. Через два года он разделил в чемпионате страны 1-3 места с Таймановым и Спасским, но в дополнительном турнире занял второе место.

В составе сборной СССР Авербах побеждал на командных чемпионатах Европы 1957 и 1965 годов, участвовал в матчах со сборными США, Англии, Швеции, Югославии.

- Авербах – автор большого количества прекрасных шахматных книг. Среди них – «В поисках истины», «Шахматная азбука», «Путешествие в шахматное королевство» (совместно с М. Бейлиным), «Шахматный самоучитель», «Шахматные Олимпиады», «Что надо знать об эндшпиле», «Как решать шахматные этюды», несколько трудов, посвященных различным видам окончаний, - сообщает Федерация шахмат России. - Юрий Львович Авербах – всемирно признанный шахматный историк и настоящий энциклопедист. Авербах по-прежнему много работает, пишет, выступает с лекциями. Он продолжает служить любимому искусству, которому посвятил жизнь.

Звание почетного гражданина Калуги было присвоено Юрию Авербаху в 1999 году.

Дмитрий Ивьев , Фото: федерация шахмат России.
Опубликовано: 08.02.2021 11:48 2 515
Тэги: спорт шахматы юрий авербах
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Число абонентов Wink в Калужской области достигло 50 тысяч
ВТБ в 2,5 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки в Калужской области
За год абоненты «Ростелекома» в Калужской области скачали более 200 Пб информации
Премьера «За час до рассвета» с Константином Хабенским и Андреем Бурковским состоится 16 февраля
В салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru стартовала распродажа «Киберпонедельник-2021»
МегаФон сформировал рейтинг умных новогодних подарков
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Где в Калуге нужно установить новый мультимедийный фонтан за 82 миллиона рублей? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Плюсы покупки недвижимости в Турции
Как выбрать зимний костюм для рыбалки
Аудит производства от специалистов

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru