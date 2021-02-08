Калужские футболистки начали с побед

Тремя матчами стартовали всероссийские соревнования по мини-футболу среди женщин. В Первой лиге выступают две команды из нашего региона – «Калужаночка» и «Ника СШ №5». Свои дебютные поединки коллективы из областного центра провели в Туле.

«Калужаночка» разгромила хозяек площадки со счетом 9:1. Хет-трик на счету Светланы Никольской. Днем позже «Тула» вновь крупно проиграла, на этот раз калужской команде «Ника СШ №5» - 1:6. Три мяча в этой встрече забила Анна Аброськина.

Во втором туре две калужские команды сыграют между собой. Встреча пройдет 14 февраля.