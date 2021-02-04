Лыжница из Обнинска выиграла полный комплект медалей в Сыктывкаре

На чемпионате Северо-Западного федерального округа выступила воспитанница обнинской школы «Квант» Дарья Сторожилова. Сейчас лыжница представляет два региона – Санкт-Петербург и Калужскую область.

Как сообщает пресс-службы школы «Квант», в соревнованиях приняли участие лучшие лыжники Республики Коми, Республики Карелия, Архангельской, Ленинградской, Мурманской областей, а также спортсмены Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

Дарья Сторожилова на дистанции 10 километров свободным стилем показала первый результат. Также обнинская лыжница в составе сборной Санкт-Петербурга завоевала «бронзу». В еще одной гонке на 10 километров классическим стилем Сторожилова финишировала второй.