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Калужская лыжница Майя Якунина дебютировала на Кубке мира

Николай Егоров
Опубликовано: 31.01.2021 10:39 0 767
Калужская лыжница Майя Якунина дебютировала на Кубке мира

В шведском городе Фалун проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. Во второй соревновательный день спортсмены соревновались в масс-стартах классическим стилем. Дистанцию 10 километров преодолела калужанка Майя Якунина. 22-летняя воспитанница школы «Орленок» дебютировала в этом сезоне на этапах Кубка мира и показала 54 результат.

В январе 2020 года калужанка также приняла участие в соревнованиях в Дрездене.

Напомним, что Майя Якунина является двукратным победителем юношеских Олимпийских игр. Калужская спортсменка готовилась к сезону в группе известного немецкого специалиста Маркуса Крамера. Соревнования в Фалуне для Якуниной стали возможностью простартоваться и прочувствовать атмосферу международных соревнований. Уже с 8 по 14 февраля Майя выступит на первенстве мира в Вуокатти. В Финляндии запланированы спринт, эстафета, гонка с раздельным стартом «классикой» и масс-старт.

Майя Якунина стала второй представительницей прекрасного пола из Калужской области на этапах Кубка мира. Чемпион России-2015 и призер первенства мира среди юниоров обнинская спортсменка Дарья Сторожилова соревновалась в числе лучших лыжниц планеты в сезоне 2015/2016.  

Николай Егоров
Опубликовано: 31.01.2021 10:39 0 767
Тэги: спорт лыжи гонки якунина майя финляндия швеция фалун кубок мира
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