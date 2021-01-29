В Калуге пройдет турнир по MMA в честь 800-летия Александра Невского

В 2021 году в Калуге планируется провести турнир по ММА (смешанные единоборства), посвященный 800-летию Александра Невского, «Кубок Пересвета» по кроссфиту и открытый городской турнир по боксу памяти сотрудника управления «А» ЦСН ФСБ России ст. лейтенанта Алексея Матюшина. В пятницу, 29 января, об этом сообщил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ по итогам встречи с представителями калужского отделения одного из общественных движений.

- Есть и планы по проведению фотовыставок «Русский север» и «Счастливая русская семья», - отметил Денисов. - Часть мероприятий будет приурочено к памятным датам и праздникам. В День города будет работать площадка благотворительного проекта «Белый цветок», поддержанного Фондом президентских грантов. Обязательно поддержим все эти важные и перспективные начинания.

Отметим, что 800-летие князя Александра Невского будет праздноваться в мае 2021 года. Даты проведение указанных выше спортивных мероприятий пока не называются.