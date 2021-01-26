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Волейболистки «Обнинска» выиграли три матча из четырех

Николай Егоров , Фото: Денис Григорьев.
Опубликовано: 26.01.2021 10:49 3 421
Волейболистки «Обнинска» выиграли три матча из четырех

В первом наукограде состоялись первые официальные матчи Первой лиги чемпионата России по волейболу. В гости к клубу «Обнинск» пожаловали команды «Тулица-3», «Приморочка-2» и «Шуяночка».

В двух домашних матчах наши девушки добились побед. Оба раза обнинские волейболистки со счетом 3:0 переиграли третий состав волейбольного клуба «Тулица».

Также спортсменки из Калужской области добились побед в поединке с дублирующим составом клуба Высшей лиги «А» «Приморочкой». Встреча завершилась со счетом 3:1.

«Обнинск» уступил только в одном из четырех домашних матчей. Команда Елены Горюновой проиграла в четырех сетах «Шуяночки» из Ивановской области.

Заключительный 5 тур предварительного этапа чемпионата пройдет в Череповце с 4 по 7 февраля. «Обнинск», обеспечив место в первой «четвертке» подгруппы «Б», досрочно гарантировал выход в полуфинал Первой лиги Центрального федерального округа.

Результаты игр 4 тура:

21.01.2021 (перенесенная игра 2 тура)

«Обнинск» - «Тулица-3» 3:0 (25:22, 25:17, 25:16)

22.01.2021

«Тулица-3» - «Приморочка-2» 1:3 (19:25, 21:25, 26:24, 21:25)

«Обнинск» - «Шуяночка» 1:3 (25:20, 17:25, 18:25, 17:25)

23.01.2021

«Тулица-3» - «Шуяночка» 0:3 (22:25, 17:25, 13:25)

«Приморочка-2» - «Обнинск» 1:3 (25:11, 25:27, 20:25, 17:25)

24.01.2021

«Шуяночка» - «Приморочка-2» 3:2 (25:18, 25:27, 19:25, 25:18, 15:10)

«Обнинск» - «Тулица-3» 3:0 (25:16, 25:10, 25:22)

Положение команд после 4 тура:

  1. «Шуяночка» – 23 очка (8 побед/1 поражение)
  2. «Северянка-3» – 21 (7/1)
  3. «Обнинск» – 12 (4/4)
  4. «Приморочка-2» – 11 (3/5)
  5. «Тулица-3» – 0 (0/12)
Николай Егоров , Фото: Денис Григорьев.
Опубликовано: 26.01.2021 10:49 3 421
Тэги: спорт волейбол
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