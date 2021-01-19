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В Обнинске пройдут матчи чемпионата России по волейболу

Николай Егоров
Опубликовано: 19.01.2021 15:45 1 237
В Обнинске пройдут матчи чемпионата России по волейболу

Наукоград, наконец, примет игры национального чемпионата по классическому волейболу. С 21 по 24 января в Обнинске в рамках Первой лиги сыграют женские команды. На площадку выйдут волейболистки из Калужской, Ивановской и Тульской области, а также Приморского края.

21 января в 12:00 волейбольный клуб «Обнинск» сыграет с «Тулицей-3». На следующий день наши девушки в 14:00 выйдут на площадку с командой «Шуяночка» из Ивановской области. В это же время 23 января «Обнинск» сыграет с «Приморочкой-2». Завершат тур волейболистки из Калужской области матчем с «Тулицей-3». Матч начнется 24 января в 12:00.

Поединки пройдут без зрителей. Прорабатывается вопрос организации видеотрансляции.

С 28 по 31 января в Обнинске также пройдет тур Первой лиги чемпионата России среди мужских команд. В Калужскую область приедут клубы из Раменского, Орла и Десногорска.

Добавим, что Первая лига – четвертая по силе в российском волейболе. По сути дела, здесь выступают любительские и юношеские команды нашей страны.

В лучшие годы Калужскую область в чемпионате России представлял мужской клуб «Ока». Команда из столицы региона выступала в Высшей лиге «А» (вторая по силе лига России). Женский клуб «Обнинск» также долгие годы играл в этом турнире.

Николай Егоров
Опубликовано: 19.01.2021 15:45 1 237
Тэги: спорт волейбол
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