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Калужские лыжницы выступили на этапе Кубка России

Николай Егоров , Фото: федерация лыжных гонок России.
Опубликовано: 18.01.2021 12:26 0 417
Калужские лыжницы выступили на этапе Кубка России

Лыжный сезон в нашей стране продолжается. Третий этап Кубка России прошел в Кирово-Чепецке.

В заключительный день соревнований, 17 января, состоялась гонка преследования на 10 километров свободным стилем у женщин.
22-летняя калужанка Майя Якунина замкнула десятку лучших лыжниц, финишировав вслед за призером этапов Кубка мира Анастасией Доценко. Обнинская спортсменка Дарья Сторожилова, которая сейчас выступает за Санкт-Петербург и Калужскую область, заняла 13 место. 

С 27 по 31 января в Красногорске пройдет чемпионат Центрального федерального округа по лыжным гонкам.

Николай Егоров , Фото: федерация лыжных гонок России.
Опубликовано: 18.01.2021 12:26 0 417
Тэги: спорт лыжи
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