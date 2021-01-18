Калужские лыжницы выступили на этапе Кубка России
Лыжный сезон в нашей стране продолжается. Третий этап Кубка России прошел в Кирово-Чепецке.
В заключительный день соревнований, 17 января, состоялась гонка преследования на 10 километров свободным стилем у женщин.
22-летняя калужанка Майя Якунина замкнула десятку лучших лыжниц, финишировав вслед за призером этапов Кубка мира Анастасией Доценко. Обнинская спортсменка Дарья Сторожилова, которая сейчас выступает за Санкт-Петербург и Калужскую область, заняла 13 место.
С 27 по 31 января в Красногорске пройдет чемпионат Центрального федерального округа по лыжным гонкам.
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