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«Обнинск» не смог добиться первой победы

Николай Егоров , Фото: СШОР "Витязь".
Опубликовано: 17.01.2021 09:41 0 322
«Обнинск» не смог добиться первой победы

В чемпионате России по волейболу среди команд Первой лиги прошли очередные матчи. Мужской коллектив из Обнинска, в котором собраны талантливые воспитанники школы Александра Савина, встречался в Вологде с местным «Витязем».

Эта встреча стала для спортсменов из первого наукограда уже третьей в сезоне. В первых двух матчах наши волейболисты уступили со счетом 0:3. В поединке с «Витязем» представителям Калужской области также не удалось взять хотя бы одну партию. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев площадки.

В пятницу, 15 января, «Обнинск» провел первую встречу в Обнинске. Наши волейболисты уступили команде «Медина-Атлетик» из Раменского. 

Николай Егоров , Фото: СШОР "Витязь".
Опубликовано: 17.01.2021 09:41 0 322
Тэги: спорт волейбол
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