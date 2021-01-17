«Обнинск» не смог добиться первой победы

В чемпионате России по волейболу среди команд Первой лиги прошли очередные матчи. Мужской коллектив из Обнинска, в котором собраны талантливые воспитанники школы Александра Савина, встречался в Вологде с местным «Витязем».

Эта встреча стала для спортсменов из первого наукограда уже третьей в сезоне. В первых двух матчах наши волейболисты уступили со счетом 0:3. В поединке с «Витязем» представителям Калужской области также не удалось взять хотя бы одну партию. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев площадки.

В пятницу, 15 января, «Обнинск» провел первую встречу в Обнинске. Наши волейболисты уступили команде «Медина-Атлетик» из Раменского.