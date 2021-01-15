Калужская лыжница Майя Якунина вошла в десятку лучших на Кубке России

Этап национального Кубка в эти дни проходит на лыжно-биатлонной базе «Перекоп» в городе Кирово-Чепецк. В соревнованиях принимают участие победители и призеры чемпионатов мира.

В пятницу, 15 января, состоялась женская гонка на 10 километров классическим стилем с раздельного старта. Калужская лыжница Майя Якунина финишировала с десятым результатом.

В воскресенье, 17 января, в Кирово-Чепецке пройдет женская гонка преследования на 10 километров свободным стилем.