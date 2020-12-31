В районах Калужской области открыли спортивные площадки ГТО

Новые спортивные площадки открылись в Износках, Людиново, Думиничах, Барятине и Ферзикове.

Спортивные объекты установлены в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Площадки предназначены для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На них установлен комплекс спортивного оборудования: гимнастические скамьи, перекладины, силовые и велотренажеры, шведские стенки. Они предназначены, в том числе, и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для безопасности спортсменов уложено специальное смягчающее покрытие. Комплекс открыт для посещения в любое время.