В Обнинске прошел женский турнир по мини-футболу

В новогоднем женском Кубкн Обнинска по мини-футболу приняли участие сильнейшие представители зоны Центр - команды из Калуги, Тулы и Брянска. За медали боролась также обнинская «Олимпия».

Победу в турнире одержали девушки из Тулы. Серебряные медали выиграли представительницы «Калужаночки». Замкнули тройку призеров футболистки из калужской команды «Ника». Обнинские девушки заняли пятое место.