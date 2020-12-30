В Обнинске прошел женский турнир по мини-футболу
В новогоднем женском Кубкн Обнинска по мини-футболу приняли участие сильнейшие представители зоны Центр - команды из Калуги, Тулы и Брянска. За медали боролась также обнинская «Олимпия».
Победу в турнире одержали девушки из Тулы. Серебряные медали выиграли представительницы «Калужаночки». Замкнули тройку призеров футболистки из калужской команды «Ника». Обнинские девушки заняли пятое место.
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