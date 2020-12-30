«Обнинск» дважды проиграл в Ярославле

Волейбольная команда из первого наукограда стартовала в Первой лиги чемпионата России. Этот сезон станет для «Обнинска» первым в мужском турнире за долгие годы.

В Ярославле молодая команда из Калужской области встречалась с подмосковным клубом «Медина-Атлетик» и вологодским «Витязем». В обоих поединках наши спортсмены выглядели достойно, но очков взять обнинцы так и не смогли. Соперники были сильнее и победили со счетом 3:0.

Следующие матчи «Обнинск» проведет на домашней площадке в январе 2021 года.