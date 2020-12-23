В Калуге запланировали строительство Центра гребного спорта на Яченском водохранилище

Во вторник, 22 декабря, в Калужскую область с рабочим визитом приезжал министр спорта России Олег МАТЫЦИН. В Обнинске он встретился с губернатором Владиславом ШАПШОЙ. Между нашим регионом и федеральным министерством подписано соглашение о сотрудничестве.

Как отметил министр, это документ предполагает реализацию планов, связанных с проведением соревнований в Калужской области, с подготовкой кадров и укреплением спортивной инфраструктуры.

- Мы видим опыт в производстве спортивного инвентаря в Калужской области, профессиональный подход в подготовке тренеров и спортсменов, а также заинтересованность главы региона в развитии всех сегментов спорта, физической культуры, - подчеркнул Матыцин. - Для нас это очень важно.

Владислав Шапша подчеркнул, что Калужская область тесно сотрудничает с министерством спорта России. За последние 8 лет было построено 39 спортивных капитальных сооружений, 93 универсальных спортивных площадки и сотни других объектов.

Владислав Шапша и Олег Матыцин.

Губернатор также сообщил о планах по строительству нового спортивного объекта в Калуге – Центра гребного спорта.

- У нас есть большие планы. Мы надеемся на поддержку министерства спорта России при строительстве Центра гребного спорта на Яченском водохранилище в Калуге и других спортивных объектов, которых ждут калужане, - отметил Шапша. - Мы стараемся строить их не только в больших городах. Очень важно, чтобы наряду со спортом высоких достижений мы поддерживали и массовый спорт.

На встрече была затронута и тема строительства Дворца спорта в Калуге. Его сдачу, напомним, перенесли на март 2021 года. Но этот момент Матыцин не затрагивал. Министр лишь выразил уверенность в том, что стандарты, по которым возводится спорткомплекс, соответствуют всем требованиям для проведения международных соревнований. Но главное, подчеркнул министр, что спортивный объект строится, прежде всего, для жителей Калуги и области.