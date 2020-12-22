Калужская лыжница Майя Якунина выиграла две медали в Тюмени

На трассах центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет и 21-23 лет.

За награды боролись 485 спортсменов из 45 регионов страны. Соревнования в Тюмени являлись одним из этапов отбора на первенство мира среди юниоров, которое пройдет в Финляндии в Вуокатти в начале февраля 2021 года.

Двукратная чемпионка зимних юношеских Олимпийские игр Майя Якунина из Калуги выиграла две награды в Тюмени. Сначала наша спортсменка показала лучший результат в индивидуальной гонке свободным стилем на 10 километров. Ближайшую преследовательницу Жанну Меньшову из Кемеровской области Якунина опередила на солидные 10 секунд. Бронзовый призер отстала более чем на полминуты.

В заключительный соревновательный день на «Жемчужине Сибири» девушки выясняли отношение в масс-старте на 15 километров классическим стилем. Майя Якунина на финише немного уступила двум соперницам и в итоге завоевала бронзовую медаль.