Калужские гребцы выиграли три медали в Липецке
В Липецке завершились Всероссийские соревнования Кубок Петра Великого и Кубок России в дисциплине гребля-индор.
Калужские спортсмены завоевали три медали. Золотые награды выиграли Александр Туфанюк и Георгий Артемов. Третье место занял Артемий Стрикун.
Матвей Байков и Софья Отто остановились в шаге от пьедестала победы, а Евгений Горячковский занял 6 место.
В общекомандном зачете сборная Калужской области показала третий результат.
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