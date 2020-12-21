Калужские гребцы выиграли три медали в Липецке

Матвей Байков и Софья Отто остановились в шаге от пьедестала победы, а Евгений Горячковский занял 6 место.

В Липецке завершились Всероссийские соревнования Кубок Петра Великого и Кубок России в дисциплине гребля-индор.

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