Стартовал сезон у калужских баскетболистов

В прошедшие выходные стартовал шестой сезон Межрегиональной любительской баскетбольной лиги Калужской области, объединяющей сильнейшие мужские баскетбольные коллективы нашей области.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации организаторам турнира пришлось отложить начало соревнований до декабря.

В турнире принимают участие 9 коллективов: чемпион прошлого сезона – калужский «Pro Basket», серебряный призёр – «ОИАТЭ», бронзовый – «ДЮБК «Обнинск», а также – «КФ МГТУ», воротынский «Лидер», балабановский «Евроангар», малоярославецкий «Адреналин», козельский «Фаворит» и «Pro Basket-2» (Калуга).

В матче открытия «Pro Basket» на домашней площадке неожиданно уступил «Лидеру» - 75:85. 42 очка у победителей набрал Антон Дудин, чуть не побивший рекорд Лиги. 47 очков 13 месяцев назад записал на свой счет «атомщик» Андрей Зуйков.

В Малоярославце резко обновлённый «Адреналин» в упорной борьбе уступил «ДЮБК» - 53:58.

Фаворит турнира «КФ МГТУ» на выезде в Козельске переиграл местный «Фаворит» - 86:72. Дебютант дал бой бауманцам, но не устоял.

Матч «ОИАТЭ» - «Евроангар» не состоялся по техническим причинам.