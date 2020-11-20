В Калужской области стало на одного заслуженного мастера спорта больше

Почетное звание получила чемпионка из Людиново Валентина Линькова. Соответствующий приказ был размещен на сайте министерства спорта России.

Валентина Линькова – одна из самых титулованных представителей ачери-биатлона России. За свою долгую профессиональную карьеру людиновская спортсменка становилась пять раз чемпионкой мира. Выигрывала медали на европейском уровне. Трижды поднималась на высшую ступень пьедестала победы на чемпионатах Старого Света. Линькова является многократной чемпионкой России.

Прославленная спортсменка сейчас занимается тренерской работой в областной школе «Многоборец».