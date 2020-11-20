Калужский футболист добился первой победы в составе сборной России

Капитан футбольной академии «Краснодара» 2006 года рождения Александр Мосин провел два дебютных матча в составе юношеской сборной России. Защитник является воспитанником спортивной школы «Калуга» и тренера Дмитрия Головачева.

Игра с футболистами академии ЦСКА старшего возраста (2005 г.р.) завершилась крупной победой сборной под руководством Ролана Гусева - 4:0. Александр Мосин провел на поле все 80 минут, результативными действиями не отметился.

Ранее калужанин провел один тайм в составе сборной России против футболистов академии «Мастер-Сатурн».

Это был ознакомительный, селекционный сбор, мы пока находимся в поиске. Весь сбор прошел позитивно, ребята хорошо себя проявили. Никаких нареканий по дисциплине - как в быту, так и на тренировках - у меня нет. И, конечно, очень важно, что ребята как приехали, так и уезжают здоровыми и без травм, - сказал по завершению матча с ЦСКА главный тренер юношеской сборной России 2006 г.р. Ролан Гусев.

Калужанин Александр Мосин вернулся в расположении Академии футбольного клуба «Краснодар».