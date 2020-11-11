Два калужанина вызваны в сборные России по футболу

Илья Родионов и Александр Мосин.

Российский футбольный союз опубликовал планы юношеских национальных команд. Составы сборных во многом обновились. Так, вызов в команду игроков 2004 года рождения получил калужанин Илья Родионов. Воспитанник школы по футболу «Калуга» и тренеров Анатолия Замоченова и Антона Новикова сейчас играет за академию питерского «Зенита». Начинал свой путь в футболе Родионов в школе «Торпедо», занимался под руководством Михаила Стрыкова-младшего.

В рамках сбора команда сыграет товарищеский матч с юношеской сборной России игроков 2003 года рождения. Встреча пройдет 16 ноября в Крымске.

Еще один калужанин Александр Мосин вызван в юношескую сборную России игроков 2006 года рождения. Защитник также является воспитанником спортивной школы «Калуга» и тренера Дмитрия Головачева. Сейчас Мосин находится в системе академии футбольного клуба «Краснодар» и является капитаном команды 2006 года рождения.

Сборная под руководством экс-игрока сборной России Ролана Гусева в рамках тренировочного сбора проведет два контрольных матча в Москве: 15 ноября с егорьевским УОР №5 и 18 ноября с московским «Чертаново». В обоих матчах соперник будет представлен игроками 2005 года рождения.