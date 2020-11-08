«Калуга» обыгрывает лидера, «Квант» в последнем матче года сыграл вничью

В заключительном 15 туре первенства среди команд Профессиональной футбольной лиги обнинский «Квант» встречался с клубом «Сахалин». Поединок завершился нулевой ничьей.

Футбольный клуб «Калуга» принимал на своем поле лидера турнира – липецкий «Металлург». Наша команда после первого тайма лидировала со счетом 2:0. Мячи забили Артем Яркин и Андрей Волгин. После перерыва «Металлург» отквитал один мяч, но большего липецкие футболисты добиться не смогли. 2:1 – победа «Калуги».

После матчей 15 тура клубы ПФЛ отправились в отпуск. «Калуга» занимает 9 место, а «Квант» располагается на 11 строчке турнирной таблицы. Следующие поединки клубы из Калужской области проведут только 1 апреля 2021 года.