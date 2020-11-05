Обнинские гимнастки блеснули на «Красе Руси»

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Краса Руси» прошли с 1 по 4 ноября в онлайн-формате.

За медали боролись более 150 спортсменок-личниц и 78 групповых команд со всей России.

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Квант» из города Обнинск Калужской области вновь доказали свой высокий класс.

Наши спортсменки показали вторую сумму баллов в групповых упражнениях по программе первого юношеского разряда. Серебряные медали завоевали Арина Ружьёва, Сияна Власова, Есения Михайлова, Варвара Симкина, Арина Мусаева, Ксения Носик.

Тренирует спортсменок Елена Хрычева.