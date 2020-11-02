Обнинские гимнасты выиграли пять медалей первенства России

В Пензе завершились чемпионат и первенство страны по спортивной гимнастике. За призы боролись 37 участников из 24 регионов страны.

Успешно выступили на престижных соревнованиях воспитанники обнинской школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной. Как мы уже сообщали, серебряную награду первенства России в многоборье завоевал Иван Антонихин. Обнинский гимнаст также завоевал «бронзу» в упражнениях на брусьях.

Две медали в копилку сборной Калужской области добавил Иван Карасев. Воспитанник школы Ларисы Латыниной показал второй результат в вольных упражнениях и занял третье место в опорном прыжке.

- Конечно, мы очень довольны, как выступили наши спортсмены. Учитывая, что первые номера обнинской команды не участвовали в этих соревнованиях, мы смогли выиграть четыре медали. У Ивана Антонихина увеличились шансы на попадание в сборную России. Хотя ситуация у тренеров национальной команды сейчас очень непростая. Думаю, что на президиуме всероссийской федерации спортивной гимнастики мы узнаем состав сборной. Сами соревнования в Пензе прошли на хорошем уровне. Рада, что все спортсмены и тренеры с пониманием относятся к нынешней эпидемиологической ситуации. Все соблюдали масочный режим, измеряли температуру, - рассказала директор спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркач.

С 25 по 29 декабря в Обнинске пройдет 19-й по счету Кубок губернатора Калужской области по спортивной гимнастике.