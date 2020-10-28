В Калуге скончался известный тренер Валентин Зорин

В среду, 28 октября, в Калуге на 81 году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР по гиревому спорту Валентин Петрович ЗОРИН. Об этом сообщает министерство спорта Калужской области.

- Всю свою жизнь он посвятил развитию физической культуры и спорта в Калужской области, - отмечает министерство. - Окончив в 1966 году Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры, будучи молодым специалистом, Зорин по распределению был направлен на работу в Калужский областной ДСО «Спартак». Он творчески трудился и в других спортивных организациях: в областном спорткомитете, председателем ДСО «Локомотив».

Среди учеников Зорина особо выделяется 10-кратный абсолютный чемпион мира по гиревому спорту Сергей Мишин.