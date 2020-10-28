Калужские студенты выиграли четыре медали в Тамбове

Завершились всероссийские соревнования по пауэрлифтингу среди женщин. В Тамбове за медали боролись студенты из 15 регионов страны.

Спортсмены КГУ им. Циолковского привезли в Калугу четыре награды. Ольга Кузьмина стала лучшей в своей весовой категории в классическом троеборье и выиграла бронзовую медаль в абсолютном зачете. Успешно выступила и Анастасия Минаева. Она также первенствовала в своем весе в классическом троеборье.

- Участников на соревнованиях могло быть и больше, из-за ситуации с коронавирусом многие университеты отказались командировать своих спортсменов. Лично мне была поставлена задача отработать чисто, я максимально старалась это сделать. В итоге выиграла две медали. А в целом своими результатами в Тамбове мы довольны, - рассказала о соревнованиях Ольга Кузьмина. – Хорошо, что наш университет предоставляет возможность выступать на всероссийских турнирах. Как всегда очень сильно помогали наши тренеры Александр Полушин и Владислав Хабаровский.

Калужская команда заняла второе место в общекомандном зачете.