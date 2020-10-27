Калужские гимнасты выиграли три медали на всероссийских соревнованиях

В городе Пущино на днях прошли чемпионат Московской области по спортивной гимнастике и московские областные соревнования, посвященные Дню гимнастики России.

Воспитанник калужской спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Дмитрий Ахромеев выиграл две медали. В его активе «золото» в упражнениях на кольцах по программе кандидата в мастера спорта и «серебро» в опорном прыжке. Бронзовую медаль в упражнениях на коне по программе первого взрослого разряда завоевал Дмитрий Волков).