«Калугу» остановил Павлюченко, «Квант» прервал серию поражений

В первенстве России среди команд Профессиональной футбольной лиги прошли очередные матчи. В третьей зоне клубы, представляющие Калужскую область, сыграли в гостях. Обе встречи завершились вничью.

«Знамя» (Ногинск) – ФК «Калуга» - 1:1 (0:1)

Голы: Волгин, 5, Павлюченко, 55

«Знамя»: Кудинов, Супагин, Шурыгин, Никифоров, Янбаев (Половицкий, 90), Мамонов (Карев, 83), Макляев, Белов (Разделкин, 64), Шишкин, Павлюченко, Савин (Тимошкин, 74).

ФК «Калуга»: Бородько, Новицкий, Демин, Ахильгов, Семин, Чуринов, Волгин, Жердев (Авагимян, 77), Яркин, Суханов, Агекян (Романюк, 46).

Предупреждения: Макляев, 72, Павлюченко, 83 – Яркин, 48, Семин, 61

24 октября. Ногинск. Стадион «Знамя»

Обзор матча «Знамя» (Ногинск) – ФК «Калуга».

Футбольный клуб «Калуга» гостил в подмосковном Ногинске. Местная команда «Знамя» привлекает внимание болельщиков со всей России. Ведь в клубе ПФЛ собраны звезды российского футбола. Правда, на пике эти игроки были лет 10 назад. На поле в матче с «Калугой» вышли экс-футболисты сборной России Роман Павлюченко, Роман Шишкин и Ренат Янбаев. Правда, за их игрой, как и за всем матчем болельщики могли следить только по видеотрансляции. В связи с запретом на посещение спортивных мероприятий в Московской области встреча прошла без зрителей.

Начало матча калужанам удалось. Наша команда забила в ворота «Знамя» быстрый гол. Уже на пятой минуте Денис Семин своей подачей нашел в штрафной невысокого Андрея Волгина. Полузащитник в очередной раз доказал, что в таких момент главное не рост, а голевое чутье и умение играть головой – 1:0.

Свое преимущество наша команда могла увеличить в конце первого тайма. Калужане создали пару опасных моментов у ногинских ворот. Все тот же Семин бил с линии штрафной, но мяч прошел выше.

Отыгрались хозяева поля при курьезных обстоятельствах. На 54 минуте опытный полузащитник «Калуги» Андрей Жердев совершил непростительную ошибку. В простейшей ситуации игрок нашей команды нерасчетливо отдал мяч вратарю. В этот момент спящий гигант Роман Павлюченко проснулся, опередил вратаря «Калуги» Михаила Бородько и отправил мяч в пустые ворота – 1:1.

Усилить игру «Калуги» главному тренеру Константину Дзуцеву было сложно. На поле появились только выздоровевшие Денис Романюк и Сергей Авагимян, а на скамейке запасных остались еще 5 футболистов, средний возраст которых составил меньше 19 лет.

До финального свистка счет в матче не изменился. «Калуга» увозит из Ногинска одно очко.

- Игра получилась равной. На поле сегодня встречались соседи по турнирной таблице. Первые 30 минут у «Калуги» получалось многое. Мы смогли забить быстрый гол, было еще несколько моментов у ворот ногинской команды, - подвел итоги встречи главный тренер футбольного клуба «Калуга» Константин Дзуцев. - Потом произошла индивидуальная ошибка нашего полузащитника, которая и привела к ответному голу. В итоге – ничья. Но, как мне кажется, кто-то сегодня все-таки должен был победить. Игра проходила при пустых трибунах. Это, конечно, очень необычно. Болельщики всегда прибавляют эмоций, а сегодняшняя игра была больше похожа на матч тренировочного сбора.

«Химик-Арсенал» - «Квант» - 1:1 (1:1)

Голы: Болтунов (АГ), 6 – Архипов, 20

«Химик-Арсенал»: Миронов, Гребенщиков, Ермолаев, Кучиев, Илюхин, Кудинов, Бацевичус (Макаров 75`), Лобанов, Мингазов (Куль 83`), Изотов, Иванов

«Квант»: Яковлев, Боровков, Юлдашев (Геворкян, 74), Писаренко, Болтунов, Демидов (Захаров, 61, Друщиц, 71), Семкин, Радьков (Житников, 57), Абрамов, Авагян, Архипов (Сергулев, 46)

Предупреждения: Кучиев, 34, Бацевичус, 51 – Писаренко, 26, Радьков, 37, Юлдашев, 70, Геворкян, 81.

24 октября. Новомосковск. Стадион «Химик»

Гол «Кванта».

Обнинский «Квант» проводил матч 12 тура в Новомосковске Тульской области. Клуб из Калужской области встречался с командой «Химик-Арсенал».

Обе команды попали в октябрьскую яму. На протяжении последних трех туров «Квант» и «Химик-Арсенал» неизменно уходили с футбольного поля в роли проигравших. Для одной из команд эта неприятная серия 24 октября точно должна была прерваться. Но в итоге ничья прибавила позитивных эмоций для болельщиков обоих клубов.

Два гола, которые увидели зрители в этом матче, были забиты в первом тайме. Правда, результативными действиями отличились только игроки «Кванта». На 6 минуте автоголом «отметился» защитник обнинской команды Федор Болтунов. В середине первого тайма «Квант» отыгрался. Навес с правого фланга замкнул Илья Архипов.

1:1 – боевая ничья в Новомосковске. «Квант» прервал серию из трех поражений, но не побеждает уже на протяжении 6 матчей.

- Ничья – закономерный итог сегодняшней встречи, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер футбольного клуба «Квант» Олег Морозов. - Никто не хотел уступать, ведь и «Квант», и «Химик-Арсенал» проиграли три последних матча. Поэтому главной целью для команд было просто не уступить. Отсюда и такое обилие борьбы. Моментов мы создали больше, но и этой ничьей, конечно, довольны. Наконец, сдвинулись с мертвой точки. Во втором тайме я сделал много замен. Хотелось усилить игру в атаке, да и многих наших футболистов чисто физически не хватает на два тайма.

Результаты 12 тура

«Строгино» - «Сокол» - 3:2;

«Сахалин» - «Красный» - 4:0;

«Знамя» - ФК «Калуга» - 1:1;

«Химик-Арсенал» - «Квант» - 1:1;

«Салют» - «Авангард» - 3:3;

«Металлург» Л – «Металлург-Видное» - 7:0;

ФК «Рязань» - «Химки-М» - 3:1;

«Сатурн» - «Факел-М» - 2:0.

Футбольный клуб «Калуга» располагается в турнирной таблице на седьмом месте, обнинский «Квант» делит с ногинским клубом «Знамя» десятую позицию.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Первенство России среди команд ПФЛ

Команда И В Н П Мячи О 1 Сатурн 12 8 2 2 26-7 26 2 Металлург Лп 12 7 3 2 26-12 24 3 Сокол 12 7 3 2 22-8 24 4 Рязань 12 7 1 4 21-15 22 5 Салют Белгород 12 5 5 2 19-8 20 6 Красный 12 5 4 3 14-11 19 7 Химик-Арсенал 12 4 5 3 13-14 17 8 Калуга 12 5 2 5 16-12 17 9 Строгино 12 5 2 5 15-20 17 10 Квант 12 4 3 5 13-21 15 11 Знамя 12 3 6 3 16-14 15 12 Авангард К 12 2 6 4 13-18 12 13 Металлург-Видное 12 4 0 8 15-26 12 14 Химки-М 12 4 0 8 15-29 12 15 Сахалин 12 2 2 8 10-21 8 16 Факел-М 12 2 0 10 9-27 6

В 13 туре в четверг, 29 октября, футбольный клуб «Калуга» на своем поле примет белгородский «Салют». Наша команда попытается взять реванш за обидное поражение в Кубке России. А обнинский «Квант» примет лидера турнира – раменский «Сатурн». Обе встречи начнутся в 14.00.