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В Калужской области узнали лучших каратистов

Николай Егоров
Опубликовано: 23.10.2020 16:01 0 300

Более 160 участников выступили на соревнованиях в зале Центра спортивной подготовки «Анненки». По их итогам стали известны победители и призеры чемпионата и Первенства Калужской области по каратэ. На татами вышли воспитанники спортивных школ Обнинска, Людинова, Малоярославца и Калуги.

- Несмотря на все проблемы при подготовке к турниру, на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы провели соревнования на очень высоком уровне. Ожидали, что приедет много спортсменов. Но получилось даже больше, чем было заявлено. Видно, что спортсмены соскучились по соревнованиям. В этот раз мы даже не пустили в зал родителей участников, но это даже помогло в плане организации, никто не мешал поединкам. Также нам удалось собрать очень сильный судейский корпус, - рассказал председатель федерации каратэ Калужской области Артур Попков.

По итогам чемпионата и Первенства Калужской области по каратэ лучший результат показали воспитанники калужской спортивной школы «Персей». Вслед за ними финишировали каратисты школы олимпийского резерва «Вымпел» (Калуга). Третий результат показали спортсмены из Малоярославца.

 

Николай Егоров
Опубликовано: 23.10.2020 16:01 0 300
Тэги: спорт видео каратэ артур попков
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