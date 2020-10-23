В Калужской области узнали лучших каратистов

Более 160 участников выступили на соревнованиях в зале Центра спортивной подготовки «Анненки». По их итогам стали известны победители и призеры чемпионата и Первенства Калужской области по каратэ. На татами вышли воспитанники спортивных школ Обнинска, Людинова, Малоярославца и Калуги.

- Несмотря на все проблемы при подготовке к турниру, на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы провели соревнования на очень высоком уровне. Ожидали, что приедет много спортсменов. Но получилось даже больше, чем было заявлено. Видно, что спортсмены соскучились по соревнованиям. В этот раз мы даже не пустили в зал родителей участников, но это даже помогло в плане организации, никто не мешал поединкам. Также нам удалось собрать очень сильный судейский корпус, - рассказал председатель федерации каратэ Калужской области Артур Попков.

По итогам чемпионата и Первенства Калужской области по каратэ лучший результат показали воспитанники калужской спортивной школы «Персей». Вслед за ними финишировали каратисты школы олимпийского резерва «Вымпел» (Калуга). Третий результат показали спортсмены из Малоярославца.