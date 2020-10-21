Калужский шпажист выиграл «серебро» в Смоленске

Всероссийские соревнования по фехтованию среди юниоров до 21 года прошли с 17 по 19 октября в Смоленске.

Мастер спорта из калужской школы «СШОР «Фехтование» Максим Потапов в полуфинале победил москвича Владимира Толасова – 15:9. Правда, в поединке за «золото» наш шпажист не смог оказать должного сопротивления. Артём Саркисян из Санкт-Петербурга разгромил калужанина со счетом 15:3.

В итоге Максим Потапов выиграл серебряную медаль всероссийских соревнований в Смоленске.