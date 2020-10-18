«Калуга» и «Квант» проведут домашние матчи

В воскресенье, 18 октября, шестью встречами продолжится 11 тур розыгрыша чемпионата России среди команд Второго дивизиона.

Футбольный клуб «Калуга» примет на своем поле молодежную команду воронежского «Факела». Матч в Анненках начнется в 14:00. У «космонавтов» большие проблемы с составом, но и победа нашим игрокам крайне необходима. После серии неудачных матчей калужане опустились на 10 место. Видеотрансляция матча ФК «Калуга» - «Факел-М» здесь.

На одну строчку выше обнинский «Квант». Команда из наукограда также сыграет 18 октября дома. Соперник – футбольный клуб «Рязань». Матч начнется в 15:00.

Видеотрансляция матча «Квант» - ФК «Рязань».