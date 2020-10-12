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Калужские футбольные клубы падают, как осенние листья

Николай Егоров , Фото: пресс-служба курского «Авангарда».
Опубликовано: 12.10.2020 11:08 0 610

«Красный» - «Квант». 4:1.

Во втором дивизионе чемпионате России прошли очередные матчи. В 10 туре оба клуба, представляющие Калужскую область, играли в гостях.

Первым падение в турнирной таблице начала команда из наукограда. В Смоленске местный клуб «Красный» без больших проблем разобрался с обнинским «Квантом». Хозяева забили четыре мяча в ворота нашей команды, обнинцы ответили только одним. Гол на счету Армена Авагяна.

«Квант»: Яковлев, Геворкян, Боровков (Садовский, 67), Писаренко (Мельниченко, 46), Болтунов, Захаров, Семкин (Авагян, 59), Феколкин, Радьков (Волков, 74), Демидов, Сергулев (Абрамов, 67).

К сожалению, не порадовал и футбольный клуб «Калуга». Раменский «Сатурн» в последних играх набрал приличный ход, так что остановить подмосковную команду, тем более на домашнем стадионе, сейчас крайне сложно. К тому же, по сообщению пресс-службы футбольного клуба «Калуга», в команде бушует ОРВИ. На поле не смогли выйти несколько игроков. И все же «космонавты» держались на протяжении практически всего матча. Лишь на 77 минуте лучший бомбардир нашей зоны Константин Корж распечатал ворота Михаила Бородько. А спустя девять минут нападающий помог партнеру по команде Даниле Чечеткину упрочить преимущество «Сатурна» 2:0. Как писали в комментариях болельщики, Корж оказался «Калуге» не по зубам.

ФК «Калуга»: Бородько, Новицкий, Демин, Никитин (Агекян, 66), Ахильгов, Волгин, Чуринов, Семин (Иванушкин, 90), Жердев (Косенко, 82), Суханов, Галась (Манукян, 78).

«Сатурн» - ФК «Калуга». 2:0.

Константин ДЗУЦЕВ, главный тренер «Калуги»:

- Учитывая, какое преимущество в последних играх «Сатурн» имеет над соперниками, и достаточно хороший атакующий потенциал команды из Раменского, мы в большей степени построили игру от обороны и пытались найти свои шансы в атаке на пространстве. По оборонительным действиям многое получилось, а по атакующим не хватило завершающей точки. Были эпизоды, которые не доиграли так, хотелось бы. Можно просто сказать: не забили, когда были моменты. Но в целом ребята сражались. А хозяев нужно поздравить. Это боевая команда, которая нашла свои шансы, для того, чтобы сегодня выиграть.

У нас три человека с очень серьёзными травмами – крестообразными связками, переломом ноги. Плюс, вы знаете, какая ситуация сейчас у нас. Мы не рискуем. Если есть кашель, температура, сразу изолируем ребят и до тестов не допускаем их до тренировочных занятий. Может быть, мы и перестраховываемся, но, наверное, другого нам не дано. Мы – за здоровье футболистов. Своих игроков и соперников.

После 10 тура оба калужских клуба расположились в середине турнирной таблицы. «Квант» с 14 очками идет на восьмом месте. На десятой строчке располагается «Калуга» (13 очков).

18 октября оба наших клуба проведут матчи 11 тура. «Калуга» примет молодежную команду воронежского «Факела», а «Квант» дома сыграет против футбольного клуба «Рязань».

Турнирная таблица:

1
Сокол
 Сокол 10 6 3 1 19-5 (14) 21
ВПНВВН
2
Сатурн
 Сатурн 10 6 2 2 21-7 (14) 20
НВНВВВ
3
Салют Белгород
 Салют Белгород 10 5 4 1 16-4 (12) 19
НННВВП
4
Металлург
 Металлург 10 5 3 2 17-12 (5) 18
ННВНВВ
5
Рязань
 Рязань 10 5 1 4 15-12 (3) 16
НППППВ
6
Красный
 Красный 10 4 4 2 12-6 (6) 16
ПННВВВ
7
Химик-Арсенал
 Химик-Арсенал 10 4 4 2 12-10 (2) 16
ВНВНПП
8
Строгино
 Строгино 10 4 2 4 10-14 (-4) 14
ВВПНПВ
9
Квант
 Квант 10 4 2 4 10-17 (-7) 14
ВВННПП
10
Калуга
 Калуга 10 4 1 5 11-10 (1) 13
ПВВПНП
11
Знамя
 Знамя 10 3 4 3 14-12 (2) 13
ППВНВН
12
Химки-М
 Химки-М 10 4 0 6 13-24 (-11) 12
ВВППВП
13
Авангард
 Авангард 10 2 4 4 9-14 (-5) 10
НВНПНП
14
Металлург-Видное
 Металлург-Видное 10 3 0 7 11-17 (-6) 9
ПППППВ
15
Факел-М
 Факел-М 10 2 0 8 8-21 (-13) 6
ПППВПВ
16
Сахалин
 Сахалин 10 1 2 7 6-19 (-13) 5
НПВНПП
Николай Егоров , Фото: пресс-служба курского «Авангарда».
Опубликовано: 12.10.2020 11:08 0 610
Тэги: спорт футбол видео
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