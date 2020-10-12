Калужские футбольные клубы падают, как осенние листья

«Красный» - «Квант». 4:1.

Во втором дивизионе чемпионате России прошли очередные матчи. В 10 туре оба клуба, представляющие Калужскую область, играли в гостях.

Первым падение в турнирной таблице начала команда из наукограда. В Смоленске местный клуб «Красный» без больших проблем разобрался с обнинским «Квантом». Хозяева забили четыре мяча в ворота нашей команды, обнинцы ответили только одним. Гол на счету Армена Авагяна.

«Квант»: Яковлев, Геворкян, Боровков (Садовский, 67), Писаренко (Мельниченко, 46), Болтунов, Захаров, Семкин (Авагян, 59), Феколкин, Радьков (Волков, 74), Демидов, Сергулев (Абрамов, 67).

К сожалению, не порадовал и футбольный клуб «Калуга». Раменский «Сатурн» в последних играх набрал приличный ход, так что остановить подмосковную команду, тем более на домашнем стадионе, сейчас крайне сложно. К тому же, по сообщению пресс-службы футбольного клуба «Калуга», в команде бушует ОРВИ. На поле не смогли выйти несколько игроков. И все же «космонавты» держались на протяжении практически всего матча. Лишь на 77 минуте лучший бомбардир нашей зоны Константин Корж распечатал ворота Михаила Бородько. А спустя девять минут нападающий помог партнеру по команде Даниле Чечеткину упрочить преимущество «Сатурна» 2:0. Как писали в комментариях болельщики, Корж оказался «Калуге» не по зубам.

ФК «Калуга»: Бородько, Новицкий, Демин, Никитин (Агекян, 66), Ахильгов, Волгин, Чуринов, Семин (Иванушкин, 90), Жердев (Косенко, 82), Суханов, Галась (Манукян, 78).

«Сатурн» - ФК «Калуга». 2:0.

Константин ДЗУЦЕВ, главный тренер «Калуги»:

- Учитывая, какое преимущество в последних играх «Сатурн» имеет над соперниками, и достаточно хороший атакующий потенциал команды из Раменского, мы в большей степени построили игру от обороны и пытались найти свои шансы в атаке на пространстве. По оборонительным действиям многое получилось, а по атакующим не хватило завершающей точки. Были эпизоды, которые не доиграли так, хотелось бы. Можно просто сказать: не забили, когда были моменты. Но в целом ребята сражались. А хозяев нужно поздравить. Это боевая команда, которая нашла свои шансы, для того, чтобы сегодня выиграть.

У нас три человека с очень серьёзными травмами – крестообразными связками, переломом ноги. Плюс, вы знаете, какая ситуация сейчас у нас. Мы не рискуем. Если есть кашель, температура, сразу изолируем ребят и до тестов не допускаем их до тренировочных занятий. Может быть, мы и перестраховываемся, но, наверное, другого нам не дано. Мы – за здоровье футболистов. Своих игроков и соперников.

После 10 тура оба калужских клуба расположились в середине турнирной таблицы. «Квант» с 14 очками идет на восьмом месте. На десятой строчке располагается «Калуга» (13 очков).

18 октября оба наших клуба проведут матчи 11 тура. «Калуга» примет молодежную команду воронежского «Факела», а «Квант» дома сыграет против футбольного клуба «Рязань».

Турнирная таблица: